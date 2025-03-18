Alanya’da Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü düzenlenen tören ile kutlandı. Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar AKM’de devam etti. Ardından Alanya Garnizon Şehitliği ziyaret edilerek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Alanya’da ‘Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Tören saat 09.15’te Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde Türkler Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan ‘Yüz Onun’ temalı resim sergisinin açılması ile başladı.

Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı

Serginin ziyaret edilmesinin ardından saat 09.30’da çelenk sunma törenine geçildi. Kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören saat 10.00’da Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) devam etti. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetinin yapılmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Hayrettin Bektaş yaptı. Törende ‘Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü münasebetiyle ilçede düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri de takdim edildi. AKM’deki tören ‘Diriliş Destanı 1915’ adlı programın sunulması ile sona erdi. Saat 11.30’da ise Alanya Garnizon Şehitliği ziyaret edilerek şehitlerin kabirlerine çiçek bırakılarak ardından dua edildi.

TCSG 915 sahil güvenlik botu vatandaşların ziyaretine açıldı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü sebebiyle Alanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na bağlı TCSG 915 Sahil Güvenlik Botu da 10.00-17.00 saatleri arasında Alanya ALİDAŞ İskelesi’nde vatandaşların ziyaretine açıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutlamak için törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, siyasiler, kamu kurum ve kuruluşlarının idari birim amirleri, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.