Antalya’nın Alanya ilçesinde hastanenin laboratuvar kısmında gaz sızıntısı sonrası makine alev aldı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Yangın, sabah 09.00 sıralarında Alanya’nın Oba Mahallesi’nde bulunan Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin laboratuvar kısmında çıktı. Edinilen bilgilere göre hastanenin laboratuvar kısmında hortumların gaz sızıntısı sonrası makine alev aldı. Dumanı gören görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmek isteyen 1 kişinin yüzünde kısmı yanık meydana gelirken, dumandan etkilenen 4 kişi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.