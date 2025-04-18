Alanya Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Açık Hava Sinema Festivali, renkli görüntülerle sona erdi. Üç gün süren festival, gençlerin yoğun ilgisiyle dolu dolu geçti.

Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi tarafından organize edilen festival, Kestel Futbol Sahası’nda gerçekleştirildi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Üniversitesi öğrencileri için özel olarak hazırlanan film seçkisi, sosyal medyadaki anketle gençlerin tercihlerine göre belirlendi. Festivalin ilk gününde "Unutursam Fısılda", ikinci gününde "3 Idiots" filmi sinemaseverlerle buluştu. Finalde ise her yaştan izleyicinin beğenisini kazanan animasyon klasiği "Buz Devri" gösterildi.

Kreş öğrencileri festivalde yer aldı

Öğrencilerin sosyal yaşamlarına renk katabilecekleri ve yorucu ders maratonunda ücretsiz olarak eğlenebileceği bir konseptte yapılan festivalde, Alanya Belediyesi’nin kreşleri ve çocuk akademilerinde eğitim gören minikler ile aileleri de yer aldı. Ayrıca ücretsiz patlamış mısır ve limonata ikramıyla açık havada arkadaşlarıyla birlikte film izleyen gençler, eğlenceli ve unutulmaz bir akşam geçirdi.

Öğrencilerden belediyeye teşekkür

Festival sonunda konuşan öğrenciler, böylesi samimi ve genç dostu etkinlikler düzenlediği için Alanya Belediyesi’ne teşekkür ederek, gelecek yıl beşincisi yapılması planlanan festival için şimdiden heyecanlandıklarını ifade ettiler. Öte yandan Alanya Belediyesi’nin, üniversite öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle gençlere verdiği desteğin sürdürüleceği kaydedildi.