Alanya Belediyesi, ALTAV ve YESAK iş birliğiyle bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali, adeta bir kültür şölenine dönüştü. 9 ülkeden 3 bin 250 dansçının katıldığı festival, kortej yürüyüşü, yöresel kıyafetler, müzikler ve yoğun ilgiyle başladı.

Geleneksel hale getirilen festivalin açılışı, Atatürk heykeli önünde başladı. İskele Caddesi üzerinden eski belediye binası arkasına kadar süren kortej yürüyüşü ise renkli anlara sahne oldu. Yöresel müzikler ile marşlar eşliğinde yürüyen dansçılar, eğitmenler ve katılımcılar, ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla görsel bir şölen sundu. Korteje çevredeki vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Daha sonra Alanya Açıkhava Tiyatrosu’na geçildi. Programa Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Top ve Asrın Ateşoğlu ile ilk gün sahne alacak Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan ve Türkiye’den 850 dansçı katıldı. Vatandaşlar da bu görsel şöleni kaçırmamak için yerlerini aldı.

"Festivalimiz güzelliklerle devam edecek"

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, coşkulu kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in selamlarını ileterek, "Güneşin gülümsediği şehir Alanya’ya hepiniz hoş geldiniz. Festivalimiz coşkulu bir şekilde başladı ve sizin şehrimize kattığınız güzelliklerle de devam edecek. Sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, güzel bir festival geçirmeyi diliyorum" dedi.

Gösteriler nefes kesti

Ukrayna’dan Kazakistan’a, Gürcistan’dan Türkiye’ye kadar birbirinden etkileyici ekipler, yöresel ezgiler ve danslarla sahnede performanslarını sergiledi. Gösteriler seyircileri mest ederken, dakikalarca ayakta alkışlandı. Festival, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 19.30’da Alanya Açıkhava Tiyatrosu’nda devam edecek. Kültür şöleni, 17-18 Mayıs tarihlerinde İskele Şelale Meydanı’nda saat 19.30’da yapılacak gösterilerle taçlanacak.