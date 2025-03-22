Alanya Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve birinci derece yakınları, Alanya Üniversitesi TÖMER’in sunduğu yabancı dil ve Türkçe kurslarından indirimli olarak faydalanabilecek.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleşen görüşmede, Alanya Üniversitesi Genel Sekreteri Tuğba Şimşek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, iş birliğinin hem bireysel hem kurumsal gelişim açısından büyük bir adım olduğunu belirtti. Görüşmede ayrıca, ilçede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Türkçe öğretimini kapsayan ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde fikir birliğine varıldı.

Protokol, eğitim çalışanlarına ve ailelerine dil öğrenme imkânı sunarken, Alanya Üniversitesi TÖMER’in kaliteli ve çağdaş eğitim anlayışını daha geniş kitlelerle buluşturma hedefini de destekliyor. Tarafların iş birliği; uzun soluklu ve verimli projelere kapılar aralayacak.