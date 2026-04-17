Eğitim çalışanları, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan, öğretmen ile öğrencilerin hayatını kaybettiği saldırılara tepki göstedi. Öte yandan, eğitim çalışanları ve cemaat cuma namazının ardından hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ve Kahramanmaraş'ta bulunan okullarda meydana gelen menfur saldırı sonrası Alanya Eğitim Bir-Sen çalışanları, Hacımemişler Camii'nde cuma namazının ardından önce basın açıklaması yapıldı. Ardından da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Alanya Eğitim Bir-Sen Başkanı Mustafa Karagedik'in yaptığı yazılı açıklamada, menfur saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi. Eğitim kurumlarının bilginin üretildiği, ahlak ve erdemin yeşerdiği kutsal mekânlar olduğu vurgulanan açıklamada, öğretmenlerin fedakârlık, sabır ve adanmışlığın temsilcileri olduğu ifade edildi. Son dönemde eğitim çalışanlarına ve öğrencilere yönelik şiddet olaylarının artmasının endişe verici olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 'Öğretmenin ve öğrencinin kendini güvende hissetmediği bir ortamda nitelikli eğitimden söz edilemez' denildi.

Şiddetin hiçbir türünün kabul edilmediği belirtilen açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi için caydırıcı ve kalıcı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi talep edildi. Açıklamada ayrıca, 'Bu eylem bir tepki olduğu kadar bir çağrıdır. Şiddete karşı ortak vicdanın, ortak iradenin ve ortak sorumluluğun çağrısıdır. Eğitimcinin itibarı korunmadan eğitimin kalitesi korunamaz' ifadelerine yer verildi.

Eğitim paydaşlarına da çağrıda bulunulan açıklamada, okula ve öğretmene yönelik tutumların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek, veliler destek vermeye davet edildi.