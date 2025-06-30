Alanya’da bu yıl beşincisi düzenlenen Geleneksel Alanya Belediyespor Ayak Tenisi Turnuvası, 26-29 Haziran tarihlerinde sporseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Damlataş Kleopatra Plajı’ndaki Sultan Beach Ayak Tenisi Tesisleri’nde gerçekleşen organizasyon, ayak tenisi gönüllüsü Şükrü Uysal koordinatörlüğünde; Alanya Kaymakamlığı, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Alanya Belediyesi ve Alanya Belediyespor’un iş birliği ve destekleriyle yapıldı. Bu yıl 11 farklı ilden toplam 24 takımın katıldığı turnuva; Triple Men, Double ve Single olmak üzere üç farklı kategoride kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Triple Men kategorisinde; Muş Ayak Tenisi Takımı birinci, Alanya Belediyespor ise ikinci olurken, Double kategorisinde; Alanya Belediyesi gençler takımı birinci, Damlataş F.C. ikinci, Sezar Takımı üçüncü oldu. Single kategorisinde ise bireysel yetenekleri ile öne çıkan sporcular; Semih Yalçın, Furkan Yayan ve Sezer Özmen oldu. Turnuvanın en centilmen takımı Muş Ayak Tenisi Takımı olurken, en iyi takım Sezar Ayak Tenisi Takımı, turnuvanın en iyi oyuncu ise Semih Yalçın olarak belirlendi.

Kupa ve madalyalar verildi

Ödül törenine; Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyespor Kulübü Müdürü Serdar Esen, Alanya Belediyespor Futbol Koordinatörü Gürsel Atay, Sultan Sipahi Resort Hotel sahiplerinden Murat Sipahioğlu, Sultan Beach işletmecileri İsmet Özyiğit ve Turgay İzidoğru katılarak dereceye giren sporculara ve takımlara ödüllerini takdim ettiler. Bölgedeki spor kültürünü pekiştirmeyi amaçlayan organizasyon, farklı yaş gruplarını bir araya getirerek toplumsal kaynaşmaya katkı sundu. Alanya’nın spor turizmi potansiyeline de olumlu yansımaları olan turnuvanın, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla büyüyerek devam edeceği vurgulandı.