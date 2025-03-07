Alanya Belediyesi’nin kadın meclis üyeleri, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin kadın personelini ziyaret ederek hediyeler takdim etti.

Alanya Belediyesi’nin kadın meclis üyeleri Halime Dim Ceylan, Ufuk Aras Solmaz, İrem Yunusoğlu ve Ayşe Yakar Anılgan, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla belediye merkez binasında görev yapan kadın çalışanları ziyaret etti. Ofisleri tek tek gezen meclis üyeleri, kadın çalışanların günün kutladı.

Özçelik’ten videolu mesaj jesti

Hediyelerin üzerine yerleştirilen QR kodları aracılığıyla Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in videolu kutlama mesajına ulaşan belediye çalışanları, bu nazik jest dolayısıyla meclis üyelerine teşekkürlerini iletti. Meclis üyeleri, kadınların çalışma hayatındaki emeklerinin her zaman değerli olduğunu vurguladı.