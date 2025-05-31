Alaca Belediyesi tarafından tarafından yapımı tamamlanan Kadın Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Alaca Belediyesi tarafından yapım süreci biten Kadın Kültür Merkezi, kapalarını açtı. Modern yapısı ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla dikkat çeken merkez, kadınların sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunması hedefleniyor. Kadın Kültür Merkezi’nde kişisel gelişim kursları, seminerler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Merkezde ayrıca çocuklar için oyun alanları da yer alıyor. Merkez düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine katılan vatandaşlar, merkezi çok beğendiklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Alaca’nın giriş yollarının sıcak asfaltla kaplanması, emekliler lokali, et tanzim mağazası gibi projeleri de hayata geçirdiklerini hatırlatan Arslan, sosyal tesislerin ve yeni projelerin de yolda olduğunu belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana ilçeye kazandırdıkları hizmetleri hatırlatarak, Kadın Kültür Merkezi’nin ilçeye önemli bir değer katacağını söyleyen Başkan Arslan "Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında aktif şekilde yer alabilmeleri için bu merkezi hayata geçirdik. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Açılış törenine Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ramazan Demiralan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, İl Genel Meclis Üyeleri Tuncay Okur ve Bülent Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.