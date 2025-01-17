Akyurt Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde Akyurt Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla hayata geçirilecek Geri Dönüşüm Projesi çerçevesinde öğretmenler ve gönüllü öğrenciler toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Başkan Yardımcısı Sinan Yurt, Akyurt Milli Eğitim Müdürü Kadir Çırakoğlu, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Başkan Ayık toplantıda yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Müdürümüz Kadir Çırakoğlu, Temizlik İşleri Müdürümüz Cesur Şahin, Milli Eğitim Şube Müdürlerimiz, çalışma arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle Akyurt’un geleceği için güzel bir çalışmaya imza atıyoruz” dedi.