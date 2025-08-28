Akseki’ye kurulacak Orman Fakültesi ve KYK yurt binası için hayırsever Vehbi Güleç tarafından bağışlanan 18 dönüm arazinin tapu devri, ALKÜDEV Vakfına gerçekleştirildi. Bu bağışla birlikte Akseki, modern kampüsüne kavuşacak.

Hayırsever Vehbi Güleç’in ismini alacak olan ALKÜ Vehbi Güleç Orman Fakültesi ve KYK yurt binasının yapılacağı arsanın bağışı için imza protokolü 22 Mayıs 2025 tarihinde hayırsever Vehbi Güleç ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan arasında imzalanmıştı. Orman Fakültesi ve KYK yurt binasının kurulması için hayırsever Vehbi Güleç tarafından geçtiğimiz mayıs ayında bağışlanan 18 dönüm arazinin tapu devri, AK Parti İlçe Başkanı Halis Gündoğdu vekaletiyle ALKÜDEV Vakfına gerçekleştirildi. Bu bağışla birlikte Akseki’deki yerleşkenin de büyümesinin ilk adımları atılmış oldu.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, arazi bağışının tapu devrinin gerçekleşmesiyle birlikte binaların yapılması için proje aşamasına geçildiğini söyledi. Yapılan bağışın geleceğe, bilime ve eğitime büyük bir katkı olduğunun altını çizen Rektör Türkdoğan, "Akseki’ye kurulacak Orman Fakültesi ve KYK yurt binası için hayırsever Vehbi Güleç tarafından bağışlanan 18 dönüm arazinin tapu devrini, AK Parti İlçe Başkanı Halis Gündoğdu vekaletiyle ALKÜDEV Vakfımıza gerçekleştirdik. Hayırseverlerimiz Vehbi Güleç ve kıymetli eşi Aysel Güleç’e eğitime yaptıkları katkıdan dolayı sonsuz teşekkür ederim. ALKÜDEV Vakfımızın kuruluş aşamasında desteklerini esirgemeyen Kuddusi Müftüoğlu’na, Ahmet Cebeci’ye ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Ayrıca vakfın kuruluşuna öncülük eden önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederim. Akseki’de yapılacak Orman Fakültemiz ve KYK yurdu; milletimize, hemşehrilerimize ve üniversitemize hayırlı olsun" dedi.