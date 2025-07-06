Aksaray Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tarafından sahipsiz hayvanlara yönelik hayata geçirilen ve 1. etabı tamamlanan Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı faaliyete geçti.

Aksaray Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği (AKSAHAB) tarafından sahipsiz hayvanlara yönelik örnek bir proje olarak hayata geçirilen, toplam 120 bin metrekarelik alan üzerine planlanan Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı Projesi’nin ilk etabı tamamlandı. Aksaray’ın merkeze bağlı Akin köy yolu üzerinde oluşturulan alanda sahipsiz sokak hayvanları yerini aldı.

Sahipsiz hayvanlara daha iyi şartlarda bir yaşam alanı sunmak amacıyla kısa sürede tamamlanan alanda rehabilite edilen hayvanlar bulunuyor. Barınaktaki hayvanların beslenmesi için de çevre dostu bir çözüm üretilerek, atık gıdalardan mama üreten bir makine devreye alındı. Bu sayede hem tasarruf sağlanacak hem de israfın önüne geçilmiş olacak. Aksaray genelinde yaklaşık bin 600 sahipsiz hayvanın barınma ve bakımının sağlandığı alanda 10 ekip ve 30 görevliyle çalışmalar kesintisiz şekilde sürdürülecek.