Aksaray'da son 3 yılda araç sayısı yüzde 20 oranında artış gösterirken, meydana gelen trafik kazalarında ölüm sayıları yüzde 27, yaralanma sayıları ise yüzde 7 oranında düşüş gösterdi.

Her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı trafik kazaları yapılan çalışmalar neticesinde düşüş gösteriyor. 2023 yılında 152 bin 536 araca sahip olan Aksaray'da meydana gelen kazalarda 74 kişi, 2024 yılında 168 bin 296 araçla 68 kişi ve 2025 yılında 183 bin 32 araçla 54 kişi hayatını kaybetti. Trafikteki araç sayısı her geçen yıl hızla artış göstermesine rağmen 3 yıl içerisinde yüzde 27 artan araç sayısı sonrası kazalardaki ölüm oranı yaklaşık yüzde 27 düşüş gösterirken, bu kazalarda yaşanan yaralanma verilerinde ise yüzde 7 oranında düşüş yaşandı. Yeni trafik cezalarıyla birlikte caydırıcılık son derece etkili olurken, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin aralıksız olarak yaptığı uygulama ve denetimler de düşüş oranlarında başrolde yer alıyor.

Meydana gelen üzücü kazalarda yaşanan ölüm ve yaralanmaların düşüş göstermesinin so derece önemli ve sevindirici olduğunu belirten sigorta acentesi yöneticisi Halil İbrahim Gökoğlan, 'Son 3 yılda trafiğe kayıtlı araç sayımızda yüzde 20 gibi bir artışımız söz konusu. Buna bağlı olarak yine son 3 yılda meydana gelen ölümlü kazalarda yüzde 27 düşüş sağlandı, bunun yanı sıra yaralanmalı kazalarda da yüzde 7 gibi bir düşüş oldu. Bunlar elbette ki bizim için çok sevindirici veriler. Araç sayısının artmasına bağlı olarak kazalardaki ölüm ve yaralanma sayılarının düşmesi bizleri sevindiriyor. Bununla birlikte yeni çıkan trafik kanununda yasalar caydırıcı olmakla beraber polis ekiplerimizin de en ücra köşelerde bile yaptığı uygulamalar neticesinde çalışmaların meyvesini aldığımızı düşünüyorum. Genel olarak trafik kurallarına uyulduğunu ve uyulması gerektiğini bir kez daha görüyoruz' dedi.