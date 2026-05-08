Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düşerken, hafif yaralanan 1'i kadın 2 kişi kanaldan çıkarak kayıplara karıştı. Şans eseri su olmayan kanalda araç altında birilerinin kalma ihtimali ekipleri alarma geçirdi.

Kaza, Laleli Mahallesi 4573 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Laleli Mahallesi'nden Kurtuluş Mahallesi istikametine seyreden 68 HD 878 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Kanalda su olmaması faciayı önlerken kaza sonrası kazayı gören vatandaşların hafif yaralanan 1'i kadın 2 kişinin önce araçtan sonra da kanaldan çıkarak kaçtığını belirtti. Vatandaşlar kazayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçta veya altında yaralı olabileceği ihtimali üzerine harekete geçerek kanala inip inceleme yaptı. Araç ve çevresinde kimseye rastlanmazken araç çekici marifeti ile kanaldan çıkarıldı. Polis ekipleri tarafından trafikten men edilen araç otoparka çektirildi. Polis, araçta yaptığı incelemede Fatmanur E. isimli bir kadın kimliğine ulaşarak, sürücü tespiti için kaçan şahısların peşine düştü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.