Çayırova’da düzenlenen 6. Çayırova Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu.

Turnuva, Çayırova Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Türkan Göktürk İlkokulu’nda düzenlendi. İlçe genelinde okullarını temsilen yarışmaya katılan ilkokul öğrencileri; motif, küre, abluka, pentago ve equilibrio yarışmasında ter dökerken, ortaokul öğrencileri de mangala, küre, abluka, kulami ve pentago oyunlarında başarı göstermek için çaba sarf etti.

"Amacımız, öğrencilerimizin kişisel ve zihinsel gelişimlerinize destek vermek"

Programın açılış töreninde konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Biz Çayırova Belediyesi olarak, spor alanında, eğitim alanında ve kültürel alanda ilçemizde birçok etkinliğe imza atıyoruz. Amacımız, siz sevgili öğrencilerimizin kişisel ve zihinsel gelişimlerinize destek vermektir. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bu yıl 6’ncısını düzenliyoruz ve geleneksel hale geldi. Spor ve kültürel alanda da birçok etkinlikler organize ediyoruz. Çocuklarımızın bu çağlarda bu tarz etkinliklere ihtiyaç duyuyorlar. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Pırıl pırıl gençlerimiz yarışıyor"

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise "Geleceğin gözbebeği olan çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onları kendilerine güvenli bireyler yapmak için inanılmaz faaliyetler yapılıyor. Burada da geleceğimizin yöneticileri, pırıl pırıl gençlerimiz tatlı bir yarışma içerisinde ilçe birinciliği için yarışıyor, bu gençler bizim geleceğimiz. Gençlerimize özenle bakmamız gerekiyor. Kıymetli belediye başkanımız bu alanda da çok önemli çalışmalar yapıyor" diye konuştu.

Dereceye giren öğrenciler, ödüllerini protokol üyelerinden aldı.