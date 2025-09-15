Mersin’in kalbi konumundaki Akdeniz ilçesinde, temizlik çalışmaları adeta bir çevre seferberliğine dönüşürken, Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, hizmetlerin ayrım yapılmaksızın devam ettiğini söyledi.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 65 mahalle ve 2 bin 841 sokakta gece gündüz demeden çalışarak günlük ortalama 350 ton evsel atık topluyor. İlçede bulunan 8 bin 500 çöp konteyneri düzenli olarak boşaltılırken, özel yıkama araçlarıyla konteynerler yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Gündüz nüfusunun 700 bini aştığı, sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı Akdeniz’de temizlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirten yetkililer, 270 kişilik temizlik ordusunun 7/24 sahada olduğunu ifade etti. Yaz aylarında artan kötü koku ve haşere sorunlarının önüne geçmek için konteynerlerin düzenli dezenfekte edilmesi sağlanıyor.

Mobilya ve tekstil atıklarına ‘çöp taksi’ önlemi

Son dönemde özellikle kent merkezinde yoğunlaşan mobilya ve tekstil atıkları için de özel bir önlem devreye alındı. Belediyeye bağlı ‘çöp taksi’ araçlarının devriye sayısı artırıldı. Bu uygulama sayesinde büyük hacimli atıklar, sokaklarda bekletilmeden toplanıyor ve kent estetiği korunuyor.

"Temizlik hizmetlerinde mahalle ayrımı yapılmıyor"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, temizlik hizmetlerine dair kamuoyuna yansıyan bazı iddialara yanıt verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında dile getirilen "mahalle ayrımı yapıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Şener, şu ifadeleri kullandı: "Ekiplerimiz, son aylarda temizlik ve çöp toplama çalışmalarını daha yoğun bir tempoyla, planlı ve programlı şekilde sürdürmektedir. Temizlik hizmetlerinde mahalle ayrımı yapıldığı yönündeki açıklamalar tamamen asılsızdır. Bu tür mesnetsiz ifadeler, gece-gündüz demeden özveriyle çalışan 270 personelimizin emeğini görmezden gelmek anlamına gelmektedir."

Hacimli atıklar için nöbetçi ekipler

Şener, kent genelinde artan mobilya, tekstil ve inşaat atıklarına karşı da özel önlemler alındığını belirterek, "Nöbetçi temizlik ekiplerimiz devreye alınmış; bu sayede hem çevre hem de görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Akdeniz Belediyesi olarak temizlik hizmetlerimizi hiçbir mahalle ayrımı gözetmeden, eşit ve kesintisiz bir anlayışla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşayabilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü kaydeden Şener, büyük hacimli atıkların toplanması için vatandaşların ’0324 336 65 83’ numaralı telefonu arayarak belediyeye bilgi verebileceklerini hatırlattı.