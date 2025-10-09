Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çocukların güvenle oynayıp vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında birçok noktada park ekipmanlarını yeniledi.

Ekipler; Huzurkent Anaokulu ile Çay Mahallesi Ortaokulu’nun bahçesine bank, piknik masası ve çöp kovaları yerleştirirken, Anadolu Mahallesi Fatma Mirici Parkına da yeni piknik masası kurdu. Millet Bahçesinde zarar gören çocuk oyun grupları ve oturma alanlarını tadilattan geçiren ekipler, Şevket Sümer Mahallesi Hatice Uluğ İlköğretim Okulu arkasındaki parkta salıncak ve kaydırakları yeniledi.

Ümit Yaşar Oğuzcan Parkında tahterevalli, salıncak ve kaydırak montajı yapan belediye ekipleri, Dr. Sadık Ahmet Parkı, Mülfide İlhan Mahallesi Parkı, Çilek Mahallesi Muhtarlık Parkı, Güneş Mahalle Evi Parkı, Çay Mahallesi Ahmet Kaya Parkı, Gündoğdu Mahalle Parkı ve Madımak Parkında da zamanla eskiyen veya risk oluşturan oyun gruplarını tamamen yeniledi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yapılan çalışmaların kentte yaşam kalitesini yükselttiğini belirterek şunları söyledi: "Akdeniz’in her mahallesinde, çocuklarımızın güvenle oynayacağı, vatandaşlarımızın ise huzur içinde vakit geçireceği parklar oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçe genelinde tespit edilen tüm ihtiyaçlara hızlı bir şekilde cevap veriyor. Amacımız, merkezden kırsala kadar her noktada vatandaşlarımızın sosyal yaşamını güçlendirmek, yeşil alanlarımızı korumak ve daha güzel bir Akdeniz inşa etmektir."

Belediye ekipleri ayrıca, talep gelen okul, cami, hastane, sağlık ocağı ile toplum yararına çalışan dernek ve sivil toplum kuruluşlarının bahçelerine de bank ve piknik masası montajı yaparak vatandaşların kullanımına sundu.