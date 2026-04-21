Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, halk sağlığını korumak ve daha temiz bir kent oluşturmak amacıyla çevresel ve görsel kirlilik oluşturan moloz, hafriyat, mobilya ve tarımsal atıklara yönelik başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre yürüttükleri çalışmalar kapsamında onlarca personel ve iş makinesiyle aynı anda birçok mahallede temizlik faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ekipler, tonlarca atığı toplayarak mahallelerden uzaklaştırıyor.

Gerektiğinde Çevre Koruma ve Kontrol, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar, hafta sonları da devam ediyor. İş makineleri desteğiyle yürütülen temizlik faaliyetlerinde moloz, hafriyat, eski mobilya ve tarımsal atıklar toplanarak bertaraf ediliyor.

65 mahallede yoğun temizlik çalışması

İlçeye bağlı 65 mahallede yürütülen çalışmalar kapsamında yüzlerce sokakta bırakılan moloz, atık mobilya parçaları ve tarımsal atıklar düzenli olarak toplanıyor. Ekipler ayrıca haftanın belirli günlerinde periyodik moloz ve hafriyat toplama çalışması da gerçekleştiriyor. Vatandaşlar ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda çevre kirliliğine neden olan atıklar kısa sürede temizleniyor.

'Temizlik ekip işi, vatandaş desteği önemli'

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Zeyit Şener, çevre temizliği ve halk sağlığına dikkat çekerek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Şener, ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sokaklara ve boş arazilere dökülen atıkların düzenli olarak toplandığını ifade etti.

Temizlik hizmetinin bir ekip işi olduğunu vurgulayan Şener, vatandaşlardan çevre konusunda daha duyarlı olmalarını isteyerek, gelişigüzel atık döken kişi veya kurumların uyarılması ya da zabıta ekiplerine bildirilmesi çağrısında bulundu.

Akdeniz Belediyesinin, daha temiz ve sağlıklı bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.