Vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak için, Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediyesi Başkan V. Zeyit Şener’in talimatları doğrultusunda Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki zincir marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Marketlerdeki ürünlerin fiyat etiket bilgilerini, son kullanma tarihlerini ve saklama koşullarını kontrol eden ekipler ayrıca, ürünlerin raflardaki fiyatlarla kasadaki fiyatların birbirine uyup uymadığını da kontrol etti.

Vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak için denetim yapan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki ürünlerin etiketlerini ve son kullanma tarihlerini kontrol ettiler. Ayrıca, gıda ürünlerinin saklama koşullarının hijyen kurallarına uygun olup olmadığı da denetlendi.

Denetimlerde, marketlerdeki gıda ürünlerinin yanı sıra, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri gibi çeşitli kategorilerde de etiket ve fiyat kontrolleri yapıldı.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmaları için bu tür denetimlerin sık sık gerçekleştirileceğini ve ilçedeki tüm işletmelerin yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri gerektiğinin altını çizen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü; alışverişlerinde herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde, vatandaşların bu tür durumlarda 336 65 83 numaralı telefona şikâyetlerini iletmelerini istedi.