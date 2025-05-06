Akdeniz Üniversitesi İİBF’de 1998’de atılan temeller, bugün yapay zekâ destekli bilgisayarlarla güçlendi. Eski Dekan Prof. Dr. Fulya Sarvan, babasının bıraktığı eğitime katkı mirasını geleceğe taşıdı.

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Laboratuvarı Açılış Töreni gerçekleştirildi. 1998 yılında Prof. Dr. Fulya Sarvan’ın babası Fikret Haluk Saraçoğlu’nun katkılarıyla 30 bilgisayarla başlayan bilgisayar laboratuvarı bağışı, Prof. Dr. Fulya Sarvan’ın katkılarıyla yapay zeka destekli bilgisayarlarla desteklenerek 55 bilgisayarlı hale getirildi.

Akdenizlilerin katkısı çok önemli

Üniversite bölümlerinin bilgisayarsız olamayacağını ve yapay zeka destekli bilgisayarların da önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Açılışın en güzel özelliğinin Akdeniz Üniversitesi mensuplarından ya da buradan mezun olanlardan gelenler. Çünkü öğrencilerimiz görünce, çıktıkları zaman ne yapacaklarını az çok biliyorlar. Burasını marka haline getiren en önemli unsur, buradan mezun olanların başarıları ve Akdeniz Üniversitesi için ne yaptıklarıdır. Fulya hocamı çok takdir ediyorum topluma katkı anlamında. Çok ciddi, çok güzel işler yapıyor. Bir kadın olarak kendisini ayrıca takdir ediyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden güzel projeler çıkarmalarını istedi

Her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini, yurt dışında fakültelerin ihtiyaçlarının genellikle projelerle ve kurumların desteğiyle karşılandığını ifade eden Rektör Özkan, "Üniversitelerimiz bilim üreterek kendileri elde etse aslında. Yapacağımız başarılı çalışmalara daha fazla katkı sağlayarak projelerle bu teknolojik cihazları kendimiz de fakültemize kazandırmaya çalışalım. Laboratuvarın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. En güzeli sizin gibi Akdenizlilerin bize sahip çıkması. Biz de başka yerlere gittiğimiz zaman Akdeniz Üniversitemize gözümüz gibi bakarız." şeklinde konuştu. Öğrencilere de seslenen Rektör Özkan, laboratuvarı istedikleri gibi kullanabileceklerini söyleyerek güzel projeler çıkartmalarını istedi.

Yapay zeka donanımlı bilgisayarlarla eğitim

Laboratuvarın açılışında emeği geçenlere teşekkür eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ersoy Bozcuk, öğrencilerinin yapay zeka donanımlı bilgisayarlarda eğitim görerek mezun olacaklarını ifade etti. Eski dekan ve hayırsever Prof. Dr. Fulya Sarvan, babasının ilk bilgisayar laboratuvarı açılışına olan desteklerini anlatarak duygusal anlar yaşadı. Babası tarafından açılan laboratuvarın devam ettiriliyor olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Sarvan, teknolojinin gelişmesiyle ihtiyaçlarında geliştiğini belirterek laboratuvarın yenilenmesinde katkılarının olmasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

İİBF Kurucu Dekanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ise üniversitede kurulan ilk bilgisayar laboratuvarı olduğunu ifade ederek hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Rektör Özkan, Sarvan’a günün anısına teşekkür plaketi takdim etti. Kurdele kesiminin ardından katılımcılar laboratuvarı gezdiler. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Bilgisayar Laboratuvarı Açılış Törenine, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ersoy Bozcuk, eski dekan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, eski dekan ve bilgisayar laboratuvarının açılışında bağışçı olan Prof. Dr. Fulya Sarvan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.