Antalya’da Kepez Belediyesinin imar ve mülkiyet sorunlarını çözdüğü Akdeniz Sanayi Sitesi esnafına ferdi tapu dağıtıldı. Sanayi Sitesi’ndeki 3596 adada yapılan çalışma ile hisseli olan 30 iş yerine ferdi tapuları ulaştırıldı. Esnafın tapularını teslim eden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, “Biz, her zaman esnafımızın yanında olacağız” dedi.

Akdeniz Sanayi Sitesi’nin 42 yıllık imar ve mülkiyet sorunları Kepez Belediyesi tarafından çözümlenmişti. Ancak, Şafak Mahallesi’nde Akdeniz Sanayi sitesinde 98 adet ada üzerinde bulunan 2441 dükkan hisseli tapuya sahipti. Akdeniz Sanayi Sitesi esnafının imar haklarından yararlanabilmesi için hisseli olan tapuların ferdi tapulara dönüştürülmesi gerekiyordu. Bu kapsamda, Sanayi Sitesi’nde 3596 adada ferdi tapu çalışması yapıldı. Bu çalışma ile 3596 ada üzerinde bulunan 30 iş yerinde artık imara uygun dönüşüm yapılabilecek. Esnaf dükkanıyla ilgili yenileme veya üzerine kat çıkma tasavvurunda bulunmak isterse bunu planlı bir dönüşümle gerçekleştirecek.

Tapuları Başkan Kocagöz verdi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediye meclis salonunda ağırladığı sanayi esnafına şahsi tapularını teslim ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Akdeniz Sanayi Sitesi’nin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, başkan yardımcılığı dönemini hatırlatarak "Akdeniz Sanayi Sitesi’ne ilk asfaltı biz döktük. İlk altyapıyı biz yaptık" dedi. Kocagöz, 650 bin nüfuslu, 55 ilden büyük Kepez’de artık değişim ve dönüşüm zamanı olduğunu da sözlerine ekledi.

“Kepez’in kasası sizlerin parası”

Sanayi esnafına Kepez Belediyesi’nin mali tablosunu da aktaran Başkan Kocagöz, “Bizim bütçemiz 650 bin kişinin bütçesidir. Bizim kasamız sizlerin parası. Biz bu parayı o kadar dikkatle harcıyoruz ki, çünkü o paralar bizlere emanet. Göreve geldiğimde Kepez’in borcu 1 milyar 226 milyondu. Bütçenin yarısından fazlasıydı. Aylık gelir 80-90 milyon, 148 milyon sadece personel gideri vardı. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. 3,5 aylık belediye başkanıyım. 352 milyon lira borç ödedik. Borcumuz 874 milyona düştü. Bu sizlerin parası ve bu parayı biz sizlerin isteğine göre harcayacağız" diye konuştu.

“Esnafımızın yanındayız”

Akdeniz Sanayi Sitesi esnafını tebrik eden Kocagöz, "Bu işler kolay değildir. Ada bazında anlaşmak, bölmek, ifraz etmek kolay değildir. Biz Kepez Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında olacağız. Bizim sizlerden isteğimiz diğer adalarla ilgili tüm çalışmaları devam ettirin, bir an önce ifrazlarını yapalım, haklardan faydalanalım. Kamunun görevi budur. Kamu hür teşebbüsün önünü açacak ve açmalı, niye kaçak köçek iş yapılsın. İnsanların hakkını verelim, her şey planlı ve programlı olsun" dedi.

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ise sanayi esnafına destek olan Başkan Kocagöz’e teşekkür etti.