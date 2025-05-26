Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin 2025 yılı 1’inci taksit ödemeleri için son günün 2 Haziran 2025 Pazartesi günü olduğunu bildirdi.

Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan duyuru ve çağrıda şu ifadeler yer aldı; "Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin 2025 yılı 1’inci ve son taksit ödemeleri, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü sona ermektedir. Vatandaşlarımızın vergi ödemelerini en pratik ve hızlı şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Belediyemiz girişinde bulunan ’Beyaz Masa’ personelimizce, belediyeye gelen tüm vatandaşlarımıza gerekli yardım ve kolaylık sağlanmaktadır. Dileyen vatandaşlarımız, belediye merkez binası veznelerine gelerek veya ’www.akdeniz.bel.tr’ adresi üzerinden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi bildirimleri ile ilan ve reklam beyannamelerini online olarak da verebilmekte ve ayrıca tüm vergilerini online şekilde ödeyebilmektedir."

Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için 2 Haziran 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar söz konusu vergi ve borçlarını belediye merkez binası veznelerine gelerek veya internet üzerinden ödeyebilecekleri belirtilen açıklamada, 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 Cumartesi -Pazar günleri 09.00-15.30 saatleri arasında merkez bina veznelerinin açık olacağı ifade edildi.