SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında “Akciğer Kanserinde Umut Dolu Hikayeler” konulu toplantı düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Elbeyli, yaptığı konuşmada “Hastalarımızla bir arada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Sadece bir arada olabilmenin ve sağlıkla ilgili konuşabilmenin mutluluğunu yaşayabileceğimiz bir toplantı organize ettik” dedi.

Sağlığın bir ekip işi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Elbeyli, “Başarı iki şeye endeksli. Birincisi bilinçli hasta ve hasta yakını. İkincisi ise bu işi yürütecek bilgili, deneyimli ve becerikli bir ekip” ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesine başlayışının 50’nci, hekimlikteki 43’üncü yılını kutlayan Prof. Dr. Elbeyli, şöyle devam etti: “Göğüs cerrahisi zorlu süreçleri beraberinde getiriyor. Ama bu süreçleri birlikte yürütüyor, zoru birlikte aşıyoruz. Doktorlarımız, yöneticilerimiz, hemşirelerimiz, fizyoterapistlerimiz, diyetisyenlerimiz, danışmanlarımız ve tıbbi sekreterlerimizle birlikte çalışarak başarı elde ediyoruz. Sağlıkla ilgili süreçlerde gizli birçok kahraman da var. Ameliyathane, laboratuvar, radyoloji, temizlik personelimiz, güvenlik görevlilerimiz gibi. Başarıyı sadece hekimlerin mahareti gibi algılamayın lütfen. Sağlık bir ekip işidir. Başarı bu ekibin bir bütün olarak gösterdiği özveri ve organize çalışmasının bir sonucudur. Hastanemizde büyük bir ekip var ve ben bu ekiple çalışmaktan gurur duyuyorum. Siz değerli hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın bizlerle birlikteliği ve ekibin gücüyle başarıya ulaşıyoruz. Geldiğimiz noktaya baktığımızda ekip olarak çok şey başardık ve başarmaya da devam edeceğiz.”

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin güçlü, donanımlı ve başarılı bir hastane olarak, hizmet verdiğini söyleyen Prof. Dr. Elbeyli, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Özellikle kanser tedavisi gibi uzun süreçleri gerektiren rahatsızlıklarda bölge halkı modern teknolojinin gerektirdiği sağlık hizmetini her yönüyle hastanemizden alabilmesi büyük bir avantajdır. Kendi evinizde ve yakınlarınızla birlikte tedaviye gidip gelebileceğiniz imkanı sağlıyoruz. Bize ihtiyaç duyan tüm hastalarımız için her zaman buradayız. Sağlığınız her şeyden önemli.”

Akciğer kanseriyle mücadele eden hastaların hikayeleri

Prof. Dr. Levent Elbeyli’nin konuşmasının ardından akciğer kanseriyle mücadele eden hastalar hikayelerini paylaştı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi T. B. (58), üç yıl önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu, üç kez ameliyat geçirdiğini iki kez de kemoterapi aldığını söyledi.

“Hocalarımın güler yüzü hep moral verdi. Tedaviler ve bu moralle çok şükür ben de bu hastalığı yendim. Herkese şifalar diliyorum” diyen T. B. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Nasıl araçlarımızın yıllık bakımını aksatmıyorsak, kendimize de iyi bakmalıyız. Bu üç yıl boyunca ne zaman çağırdılarsa geldim, ilacımı ne zaman almamı söyledilerse aldım. Ben şifayı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde buldum. Kendimize çok dikkat edelim. Buraya gelebilecek kadar sağlıklı olduğum için çok mutluyum. Umarım her yıl bu etkinlikte bir araya gelebiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Bankacı E. K. (39) ise nefes almakta zorlanma şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ve yapılan tetkikler sonucunda nefes borusunda tümör teşhis edilerek 2021 yılında akciğer kanseri teşhisi konulduğunu belirterek şöyle konuştu: “Ameliyat oldum, tedaviler aldım. Zorlu geçen üç yılın sonunda geçen hafta yapılan kontrollerim çok şükür temiz çıktı. Emeği geçen Prof. Dr. Levent Elbeyli, Opr. Dr. İbrahim Nacak Hocalarıma ve Göğüs Cerrahi Servisi personeline çok teşekkür ediyorum.”

SANKO Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Merkezi Sorumlu Hemşiresi İbrahim Kelleci’nin yönettiği toplantıda, beyaz kurdele takılan konuşmacılar ve konuklar canlı müzik programı ile karşılandı.

Toplantıya SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sökücü, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda görev yapan Opr. Dr. İbrahim Nacak, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Rabia Ağar, Mesul Müdür Dr. Mehmet Subaşı, hastalar, hasta yakınları, sağlık ve idari personeller katıldı.