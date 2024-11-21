Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir kişi ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Söğütlü mahallesi Ayana Tepesi kayalık alanında öğle saatlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedin 42 yaşındaki Bilal İleli’ye ait olduğunu belirledi. Ailesinin üç gündür haber alamadığı öğrenilen İleli’nin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ifade edilirken, cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.