Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 19-25 Şubat tarihlerinde 12. Uluslararası Erol Günaydın Tiyatro Günleri’ni düzenlenecek. Etkinlik, şehri tiyatro dünyasının önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin farklı illerinden ve yurtdışından katılacak tiyatro grupları, Akçaabat’ın sahnelerinde buluşarak, kültürel çeşitliliği ve sanatsal etkileşimi pekiştirecek. Akçaabat, bu etkinlikle birlikte sanatı bir yaşam biçimi olarak benimseyen, kültürel mirasına sahip çıkan ve dünya çapında tanınan bir şehir olma yolunda önemli bir adım atıyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 12. Uluslararası Erol Günaydın Tiyatro Günleri ile ilgili yaptığı açıklamada, kültür ve sanata verdikleri önemin altını çizdi. Başkan Ekim, "Akçaabat olarak sanata ve kültüre her zaman büyük bir değer verdik. Bu tür etkinlikler, şehrimizin hem sanatsal hem de toplumsal gelişimine büyük katkılar sağlıyor. Bu yıl düzenleyeceğimiz Erol Günaydın Tiyatro Günleri, şehri kültür dünyasında daha da güçlendirecek. Sanat, sadece bir eğlence aracı değil, toplumların kendilerini ifade etme biçimidir ve bu etkinlik sayesinde Akçaabat, sanatın ev sahibi olmaya devam edecektir. Buradaki gençlerimizin sanata olan ilgisi de artarak devam edecek. Bizler, bu tür etkinliklerin şehir halkımızın hayatında önemli bir yer tutmasını sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.