Kepez Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşan akademisyen ve eğitim uzmanı Doç. Dr. Saniye Bencik, mizacın doğulan evde, anne ve babanın ellerinde şekillendiğini belirterek, çocuğun en büyük rol modelinin ebeveynler olduğunu söyledi.

Akademisyen ve eğitim uzmanı Doç. Dr. Saniye Bencik, Kepez Kitap Fuarı’nda gerçekleştirdiği söyleşide "Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor?" başlıklı sunumuyla ilgi gördü. Bencik, insan gelişimi, mizaç oluşumu ve çocuklarda teknoloji bağımlılığı üzerine açıklamalarda bulundu. İnsan doğulmadığını, insan olunduğunu vurgulayan Bencik, Amala ve Kamala isimli, kurtlarla büyüyen iki çocuğun gerçek yaşam öyküsünü anlatarak "Bu çocuklar dört ayak üzerinde yürüyordu, çiğ et görünce salyaları akıyordu ve geceleri uluyorlardı. Çünkü insanı insan yapan şey sadece beden değil; etkileşim, sevgi ve değerlerdir" dedi.

İnsan olmanın ilk adımının sosyal etkileşim olduğunu söyleyen Bencik, çocuğun karakterinin doğduğu evde, ilk bakım veren kişinin sözleri, bakışları ve davranışlarıyla şekillendiğini belirtti. Mizacın, doğulan evde anne ve babanın ellerinde şekillendiğini, bu nedenle çocuğun en büyük rol modelinin anne ve babası olduğunun altını çizdi.

Teknoloji bağımlılığına dikkat çekti

Günümüzde çocukların teknoloji bağımlılığına dikkat çeken Bencik, bu konuda da anne babaların model olması gerektiğini şu şekilde vurguladı: "Artık bir odadan diğerine telefonsuz geçemez hale geldik. Hepimiz bir derece bağımlıyız ama bunu kendimize itiraf edemiyoruz. Önce biz kendimize çeki düzen vermeliyiz. Hayat bir denge üzerine kurulu Bu dengeyi çocuklarımıza örnek olarak öğretmeliyiz."