Anadolu Üniversitesi bünyesinde görev yapan personelin kurumsal bağlılığını ve motivasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirilen yeni uygulamalar arasına, hafta sonları sunulan açık büfe kahvaltı hizmeti de eklendi.

Bu yıl ilk kez başlatılan kahvaltı hizmeti, Anadolu Üniversitesi Akademik Yemekhanesi’nde sunuldu. Açık büfe kahvaltı uygulaması, personelin ve misafirlerinin hafta sonlarını keyifli ve dinlendirici bir şekilde değerlendirebilmesi amacıyla planlandı. Akademik ve idari personel, hafta içi cuma günü saat 12.00’ye kadar rezervasyon yaptırarak kahvaltı hizmetinden yararlanabildiği belirtildi. Zengin ve dengeli bir kahvaltı menüsüyle sunulan bu hizmet hem ailesiyle vakit geçirmek isteyenler hem de kurumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan çalışanlar için yeni bir sosyal alan oluşturduğu aktarıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı seralardan kahvaltı için taze sebze toplanabilecek

Üniversitenin sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı çerçevesinde, kahvaltılarda kullanılmak üzere ata tohumundan üretilen domates, salatalık ve salata yeşillikleri gibi taze sebzeler; Anadolu Üniversitesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı seralarda yetiştiriliyor. Üstelik personel, bu ürünleri kahvaltı öncesinde seraya giderek kendi elleriyle toplayabiliyor. Bu uygulama sayesinde hem doğal ürün tüketimi teşvik ediliyor hem de personelin ve çocukların doğayla iç içe bir deneyim yaşaması mümkün hâle geliyor.