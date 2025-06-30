Gebze Belediyesi tarafından vatandaşlara daha konforlu hizmet sunmak adına Cuma Köy Mesire Alanı’na "Güzide Orman Kafe" açıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cuma Köy Mesire Alanı’nda piknik yapan vatandaşları ziyaret etti. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Büyükgöz, ailelerle sohbet edip çocuklarla da ilgilendi. Doğayla iç içe bir ortamda keyifli vakit geçiren Gebzeliler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Büyükgöz’e teşekkür etti.