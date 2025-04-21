Milli Eğitim Müdürlüğü Şehir Kültür Akademisi 2. Dönem 3. Etkinliği "Balıkesir’in Tatları: Ayran Fabrikası Ziyareti" başlığı altında şehirde faaliyet gösteren bir süt ürünleri fabrikasında gerçekleştirildi.

Üst düzey yönetici Yaren Kandemir’in misafiri olan akademi öğretmenleri, Balıkesir’in en çok tercih edilen yerel tatlarından olan ayranın üretim tesisinde ayranın yapımı ile ilgili bilgi aldı. Fabrikanın gıda mühendisleri Hasret Utkan ve Ezgi Çay Demirkan tarafından tesis hakkında bilgiler alan akademi öğretmenler, hijyen kurallarına uyarak fabrikada küçük bir gezi gerçekleştirdi.

Yaren Kandemir "Babaannemin ve dedemin yıllar önce başlatmış olduğu üretimi, bugün teknolojinin de desteğiyle hızlandırıp Balıkesir’e ve Türkiye’ye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ö. ayranı Balıkesir için bir imza. Herkesin de bildiği gibi işin sırrı mayamızda. Ö. ayranı içenler ilk başta ekşi diyorlar fakat daha sonra asıl ayranın bu olduğunu fark ediyorlar. Çünkü katkı maddesi, koruyucu kullanmıyoruz. Doğallık en fazla önem verdiğimiz konuların başında. Soğuk zincir, hijyen ve üretim aşamalarının kontrolü önemli. Gıda sektörü geniş ve riskli bir sektör. O yüzden her aşama için ayrı özen gösteriyoruz. Balıkesir’in yerel ürünleri oldukça kaliteli. Talep de görüyor. Bu konu tüm Balıkesir üreticileri adına mutluluk verici. Son hızla üretimimize devam ediyoruz. Bizi ziyaret ettiğiniz için çok mutlu olduk" dedi.

Akademide yer alan öğretmenler etkinlik süresince ikram edilen ayranlarla lezzetli bir etkinlik geçirdiklerini belirttiler. Hijyen kurallarına tam uyum, personelin tutumu ve güler yüzlü karşılama, akademi öğretmenleri için etkinliği keyifli hale getirdi.