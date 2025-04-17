AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz’ın koordinesinde düzenlenen haftalık olağan Yönetim Kurulu toplantısı, zirai don sonrası yaşanan kayıplar sonrası çiftçiler ele alındı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında düzenlenen Merkez İlçe Olağan Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısı’na İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik ve ilçelerinde yaşanan zirai don don sorası üreticilerin sıkıntıları masaya yatırıldı. Toplantıda, yerel projelerin planlanması da masaya yatırılırken, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, "Merkez İlçe Olağan Haftalık Yönetim Kurulu Toplantımızı İl Başkanımız Serkan Yıldırım’ın katılımlarıyla gerçekleştirdik. Zirai don sonrası yaşanan kayıplar konusu ele alındı. Kendisine değerli görüşleri için teşekkür ederiz. Şehrimiz ve teşkilatımız için azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.