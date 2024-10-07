AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, İsrail’in Filistin’e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılı nedeniyle açıklama yaptı. Özpek, “Filistin halkının yaşadığı zulmü kabul etmiyoruz. Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, İsrail tarafından Filistin’e yönelik başlatılan insanlık dışı saldırıların birinci yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı. Bu güne kadar Filistin halkının yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini anlatan Osman Özpek, “İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli, savunmasız sivilleri, hedef almış, uluslararası hukuk hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır. Bir yıl içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail’in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş; hakları ve malları gasp edilmiş; öldürülmüş; katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak, uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak ne hukuk ne de adalet beklenebilir. Diğer taraftan, uluslararası hiçbir kurum bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli, çaba sarf etmemiş, insan haklarını ağzından düşürmeyen bazı Batılı devletler maalesef ki İsrail’i kınama cesaret, bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzaktır. İsrail durdurulmalıdır! Netanyahu hesap vermelidir! Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin’in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduk; savunmaya da devam edeceğiz. Dualarımız ve desteğimiz Filistin halkıyla birliktedir” dedi.