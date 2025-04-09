AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’nun Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından bu alanda yürütülecek çalışmalar için kapsamlı bir yapılanmaya gidildi. Yeni dönemde Türk Dünyası ile İlişkiler Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev alacak isimler belirlenerek, görev dağılımı yapıldı. Kürşad Zorlu, atamaların hayırlı olmasını dileyerek, "’Dilde, fikirde, işte birlik’ şiarı bizleri aydınlatmaya devam edecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’nun Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı görevine gelmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Bu doğrultuda Türk Dünyası ile İlişkiler Başkan Yardımcılığı bünyesinde güçlü bir ekip kurularak, görev dağılımları netleştirildi.

AK Parti, Türk Devletleri ile ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı

Türk Dünyası ile İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevine seçilen isimlerle birlikte yeni dönem hazırlıkları tamamlanmış oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu başkanlığındaki yeni yapının yardımcı kadrosu ise dikkat çekici isimlerden oluştu. Akademisyenlerden milletvekillerine, doktor ve yazarlardan gazetecilere, sivil toplum temsilcilerine kadar geniş yelpazede isimlerin yer aldığı kurul şu isimlerden oluşuyor:

"MKYK Üyesi Naim Makas, Türk Dünyası Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cemile Kınacı Baran, Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Elazığ Milletvekili ve Dışişleri Komisyon Üyesi Mahmut Rıdvan Nazırlı, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sadullah Gülten, Türkolog Türkiye Gazetesi Yazarı Meryem Aybike Sinan, önceki dönem MKYK Üyesi Dr. Reşide Yüksel, önceki dönem Gençlik Kolları MKYK Üyesi Oğuz Afşar, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Başak Kuzakçı, iş adamı Temel Akyürek."

Atamalar ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kürşad Zorlu, "8. Olağan Büyük Kongremizde ihdas edilen Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızda atamaları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan başkan yardımcısı arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar temenni ediyorum. Her alanda işbirliği hedefiyle yürümekte olduğumuz bu uzun yolculukta ’Dilde, fikirde, işte birlik’ şiarı bizleri aydınlatmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.