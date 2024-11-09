Ak Parti MKYK Ak Parti MKYK ( Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ) Ekonomi Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Sever , Çukurova Uluslararsı Havalimanı ile , Konteyner Limanı , Hızlı Treni ile Mersin Türkiye'nin Lojistik Merkezi olacak dedi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Tüzün ve Ak Parti önceki dönem Mersin Milletvekili Adayı Orhan Kemal Yüksel ile birlikte MERSİNTIME'ı ziyaret eden Sever , çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sever , Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın hizmete girmesiyle bölge ekonomisinin canlanacağını , şu anda günlük 100'den fazla direkt yurtdışı uçuşunun olduğunu , kapasitenin hızla artmaya devam edeceğini belirtti.

Hızlı Tren çalışmalarının sürdüğünü ve beklenenden önce faaliyete geçeceği müjdesini veren Sever , Mersin Limanının genişlemesi ve ilave konteyner Limanının da yapılması ile Mersin'in bir Lojistik Merkezi haline geleceğini ifade etti.

Ak Parti MKYK Üyesi Sever , '' Etüt-Plan çalışmaları tamamlanan Mut Barajımızın Proje Yapım İhalesinin yılbaşından önce yapılması için girişimlerimiz sürüyor.Baraj yapıldığında 40 köyümüz cazibe sulama suyuna kavuşacak , bunun sonunda çiftçilerimiz için Tarsus ovası kadar bir üretim alanı ortaya çıkacak.Mut Organize Sanayi Bölgesi'ni Mut'umuza kazandırdık.Alt yapı çalışmalarının biran önce yapılması için Bakanlıkta çalışmaları yakından takip ediyoruz , gelecek yılın yatırım planına alınarak en kısa sürede tamamlanması ve yatırımcılarımızın hızla faaliyete geçmesi için çalışıyoruz.Mut Barajı'nın tamamlanması , Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesi ve Mut- Silifke yolundaki çalışmaların bitirilmesi ile Mut ilçemiz , sadece Mersin'in değil Türkiye'nin cazibe merkezi olacak '' dedi.

Marmara bölgesinin sanayi ve yatırımlar için tıkandığının altını çizen Sever , Mersin ve Çukurova bölgesinin Türkiye'nin alternatif sanayi şehri olduğunu belirtti.

MERSINTIME imtiyaz sahibi Aytur Gezer , ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Sever ve arkadaşlarına teşekkür etti ve günün anısına Sever'e Milli Takım forması hediye etti.