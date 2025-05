AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Ataş merkezde kırsalda sıkıntıları dinleyip, çözüm için çalışıyor. İlçe toplantılarını sürekli hale getireceklerini belirten Ataş, "Bizler bir sonraki toplatımızda aktarılan sorunları çözüme kavuşturmuş bir şekilde karşınızda olmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş; il başkanlığı koordinesinde vatandaş buluşmalarına devam ediyor. Pınarbaşı, Bünyan, Develi, Yeşilhisar, Yahyalı, İncesu’dan sonra Ataş, bu kez de Tomarza ve Sarız’da vatandaşları dinledi, sorunlara yerinde çözüm aradı. AK Parti Milletvekili Bayar Özsoy ile birlikte Tomarza ve Sarız’da da muhtarlar, meslek odası temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Ataş, talepleri dinlediklerini vurguladı. Sahada önce sorunları tespit ettiklerini ve ardından çözüm için çalıştıklarını ifade eden Ataş, birlik beraberlik içerisinde yola devam ettiklerini dile getirerek, ilçelerde yapılan toplantıların oldukça faydalı geçtiğini söyledi. Var olan sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşması, vatandaşların merkezde ve kırsalda rahat etmesi için gece gündüz demeden iş başında olduklarını kaydeden Milletvekili Dursun Ataş, "Bu toplantılarımız oldukça kapsamlı toplantılar. Bu nedenle ilçelerde yaptığımız toplantılara büyük önem veriyoruz. Bu buluşmalarda muhtarlarımızı, vatandaşlarımızı dinliyor, onlardan gelen soruları yanıtlıyoruz. Aynı zamanda kamu kurumlarımızın temsilcilerinin de yer aldığı görüşmelerde sorunlara da anında çözüm üretiyoruz. Tarım İl Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kayseri Gaz yetkilileri ile ilçe belediye başkanları, meslek odası başkanları ve STK temsilcilerimizle iş birliği içinde çözülmeyecek sorun yok diyoruz" diye konuştu. İlçelerde gerçekleştirdikleri buluşmalara katkı sunan, emek veren herkese teşekkür eden AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş; "Bizim siyaset anlayışımızın temelinde gönüllere dokunmak var. Bizim siyaset anlayışımızda samimiyet var. Bizler gönülden yapılan işlerle gönüller kazanacağımızı biliyoruz. El ele vererek, tüm sorunların üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Bu uğurda da hem Kayserimizde hem de Ankara’da çalışıyoruz. Şehrimizi, insanımızı, ülkemizi en iyi noktalara taşımanın derdini taşıyoruz" dedi. Her vatandaşın kendilerine kolayca ulaşabileceğini vurgulayan Milletvekili Ataş; gönülleri buluşturarak, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden çalışmalara devam edeceklerini söyledi. İlçelere önem verdiğini belirten Ataş, "Ben yıllarca belediye başkanlığı yaptım. İlçelerimizi çok iyi biliyorum. Kayserimiz daha da güçlenecekse bu ancak ilçelerimizle birlikte olur. Hepimize çok iş düşüyor. Bu amaçla ilçelerimizi her alanda kalkındırmak için elimizden geleceği yapıyoruz, yapacağız. Tarımdan hayvancılığa her alanda üreten vatandaşlarımızın yanında olacağız. Çözüm noktasında da her zaman vatandaşımızın yanındayız" şeklinde konuştu.

AK Parti Teşkilatlarıyla durum toplantısı

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ile Bayar Özsoy; ilçe ziyaretleri sırasında İl Başkan Yardımcısı Ahmet Canleblebici ile birlikte Tomarza İlçe Başkanı Turgut Koç ve yönetiminin yanı sıra Sarız İlçe Başkanı Hulusi ara ve yönetimi ile de bir araya geldiklerini belirtti. Ataş, "İlçe başkanlarımıza, yönetimlerine teşekkür ediyorum. Onlarla da istişarelerde bulunduk. Katkıları nedeniyle her birine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Hep birlikte yorulmadan ilçelerimiz, vatandaşlarımız ve şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.