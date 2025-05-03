AK Parti Mardin İl Başkanlığı, ilçelerle tam bir koordinasyon içinde kapsamlı bir saha çalışması başlattı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanlığı, ilçelerle tam bir koordinasyon içinde kapsamlı bir saha çalışması başlattı. İl Başkanı Mehmet Uncu liderliğinde yürütülen çalışmayla Mardin’in 10 ilçesindeki 701 mahalle ziyaret edilerek, vatandaşların talep ve önerileri bire bir dinleniyor. Sağlıktan ulaşıma, elektrikten tarıma kadar tüm aksayan hizmetler ve vatandaşların sıkıntıları yerinde tespit ediliyor.

“VATANDAŞIMIZIN TALEBİ, BİZİM TALİMATIMIZDIR”

Saha çalışmaları hakkında açıklama yapan AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ,AK Parti olarak her zaman milletimizin yanında ve hizmetinde olduklarını söyledi.

Mahalle mahalle, sokak sokak hemşehrilerimizle buluşmaya başladıklarını ifade eden Başkan Üncü," Talepleri, beklentileri ve sorunları doğrudan vatandaşımızdan dinliyoruz. Bu çalışma sadece bir dinleme faaliyeti değildir; aynı zamanda çözüm üretme iradesinin bir göstergesidir. Vatandaşımızın her bir talebi, bizim için bir talimattır. İnşallah tespit ettiğimiz tüm meseleleri ilgili mercilere iletip çözüme kavuşturacağız.”dedi.

ÜÇ AŞAMALI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

AK Parti Mardin teşkilatının yürüttüğü çalışma üç aşamalı bir plan hazırladıklarını kaydeden Üncü, açıklamalarına şöyle devam etti." Birinci aşamada saha ziyaretleri ve sorun tespiti yaptık. İl ve ilçe teşkilatları mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluşuyor, Talepler, beklentiler ve yaşanan sorunlar detaylı şekilde kayıt altına alıyoruz. İkinci aşamada ise, çözüm ve takip sürecini başlatıyoruz. Toplanan veriler ilgili kurum ve kuruluşlara iletiliyor. Sorunların çözümü için girişimler başlatılıyor. Süreç, düzenli olarak takip edilerek çözüme ulaştırılan ve üzerinde çalışılan meseleler belirliyiruz. Ücuncu aşama da ise geri bildirim ve ilerleme raporu, ikinci aşamada toplanan taleplerin çözülme durumu analiz edilerek, 701 mahallenin tamamı tekrar ziyaret edecegiz. Bu ziyaretlerde çözümü sağlanan veya henüz çözülemeyen sorunlar vatandaşlara doğrudan aktarılacak. Kat edilen aşamalar muhataplarına iletilecek ve geri bildirim alınarak sürecin şeffaflığı sağlanacak. Bu kapsamda ekibimiz ile 60 mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşlarımızın sorun ve isteklerini dinledik.Not aldık.Mardin genelinde bulunan 701 mahalleyi tek tek ziyaret edeceğiz.Vatandaslarimizla bir araya geleceğiz"şeklinde açıklamalarda bulundu.

"SAHA BİZİM ANA MEYDANIMIZDIR”

İl Teşkilat Başkanı İbrahim Andinç ise şu ifadeleri kullandı: “Teşkilatımızın asli görevi sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman vatandaşın yanında olmaktır. Saha bizim ana meydanımızdır. İlçe teşkilatlarımızla büyük bir uyum içerisinde hareket ediyoruz. 701 mahallemizi kapsayan bu büyük çalışmayı adım adım takip ediyoruz. Elde ettiğimiz veriler ışığında kalıcı çözümler üreteceğiz” dedi.

“KADINLARIMIZIN SESİNE KULAK VERİYORUZ”

İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş, özellikle kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek şöyle konuştu: “Kadınlarımızın sesi olmak için her mahallede ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. Kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve sağlıkla ilgili sıkıntılarını dinleyerek çözüm önerileri geliştiriyoruz. Kadınlarımızın huzuru ve mutluluğu, ailelerin ve toplumun mutluluğudur. Bu çalışmada kadınlarımızın talepleri öncelikli konularımız arasında.”ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İl Gençlik Kolları Başkanı Sühel Uçar ise gençlerin beklentilerine odaklandıklarını ifade ederek şunları kaydetti: “Mahalle buluşmalarında genç kardeşlerimizle bir araya gelerek onların eğitim, istihdam ve sosyal yaşamla ilgili beklentilerini dinliyoruz. Gençlerimizin her biri bizim için birer değer. Taleplerini raporluyor ve ilgili mercilere iletiyoruz. Gençlerimizin güçlü bir geleceğe sahip olması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.” diye konuştu.

AK PARTİ MARDİN, SAHADAN ÇÖZÜME UZANAN BİR YOL HARİTASI ÇİZİYOR

AK Parti Mardin İl Teşkilatı’nın yürüttüğü bu saha çalışması, sadece sorun tespitiyle sınırlı kalmayıp çözüm ve geri bildirim odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Mahallelerden gelen her bir öneri ve şikâyet için raporlar hazırlanarak ilgili kamu kurumları ve yerel yönetimlerle koordinasyon sağlanacak. Bu kapsamda, tüm sorunların çözüm süreci şeffaf şekilde takip edilip vatandaşlara bilgi verilecek. Mardin İl Başkanlığı, bu sürecin sonunda vatandaşların yaşam kalitesini artıracak somut adımlar atmayı hedefliyor.