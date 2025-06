AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Bayrampaşa’da vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ayaydın, çocuk, genç ve ailelere dondurma ikram etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Bayrampaşa Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ayaydın, çocuk, genç ve vatandaşlara dondurma ikram etti. Ayrıca Derya Ayaydın, vatandaşların dertlerini dinleyerek istişarede bulundu.

AK Parti teşkilatının her daim vatandaşın yanında olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, "Bugün Bayrampaşa ilçemizdeyiz. Bayrampaşa Millet Bahçesi’ndeyiz. İlçe Başkanımız, Gençlik Kolu Başkanımız tüm teşkilatımız ile beraber vatandaşlarımıza selam veriyoruz. Hal hatırlarını soruyoruz. Birlikte zaman geçiriyoruz. Gençlerimiz bizim için çok önemli. Her daim gençlerimize önem ve özen gösteriyoruz. 23 yıldır AK Parti hükümetlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman vatandaşlarımızla beraber olmaya özen gösterdik. Bugün de Pazar günü. Okullar kapandı. Bizler de vatandaşlarımızın, ailelerimizin yanlarına gelerek onların dertlerini dinledik. İstişarelerde bulunduk. Çocuklarımıza dondurma ikram ettik. Buradan herkese selamlar gönderiyoruz. Gördüğünüz üzere çok güzel bir ilgi var. Hem partimize, hem Cumhurbaşkanımıza hem bizlere karşı teveccüh çok büyük gerçekten. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Teşkilatlarımızla beraber her daim vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

