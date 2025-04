Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel ve Gürsu ilçelerinin ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Ak Parti Bursa Milletvekilleri, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte İznik ilçesinde don mağduru çiftçileri ziyaret etti. Davut Gürkan bu hafta içinde dağ yöresindeki çiftçileri ziyaret edecek. Yaraların sarılacağını belirten Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çiftçimizi mağdur etmeyeceğiz. Onlara geçmişte olduğu gibi bugün de destek olacağız. Her bir çiftçimizin derdi bizim derdimiz" dedi.

Zirai don, Türkiye’nin tüm genelinde olduğu gibi Bursa’da da etkili oldu. Özellikle Bursa’nın ilçelerinde ciddi zarar olduğunu belirten çiftçileri ziyaret eden Bakan Yardımcısı ve Başkan Gürkan İznik ilçesindeki bahçelerde incelemelerde bulundu. Gerekli incelemelerin ardından numunelerin de aldığı ziyarettin ardından Başkan Gürkan, "Her bir çiftçimizin derdi bizim derdimizdir. Her mücadelesi bizim mücadelemizdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletimizin tüm imkânlarıyla yanlarında olacağız. El birliğiyle bu zararı telafi edecek, toprağımızı yeniden bereketle buluşturacağız. Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız ile birlikte, İznik Kaynarca’da zirai don afetinden etkilenen bahçelerde incelemelerde bulunduk. Çiftçilerimizin bu sıkıntısının yanında talep ve önerilerini de dinledik. Çözüm için gerekli adımları ivedilikle atacağız. Tarımın başkenti Bursa’mızda tek bir üreticimizin bile yalnız hissetmesine müsaade etmeyeceğiz. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın yanındayız. Zarar gören üreticilerimizin yaralarını sarmak, alın terini yerde bırakmamak için tüm imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

