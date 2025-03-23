AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar buluşmaları devam ediyor. Yığılca içesinde AK Parti Teşkilatı gün boyu ilçeyi gezerek vatandaşlarla bir araya geldi, hane ziyaretleri yaptı, iftar yaptılar.

Yığılca’da düzenlenen iftar buluşması Sarıkaya Mağarasına ziyaret ile başladı. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Yığılca’nın eşsiz güzelliklerinden Sarıkaya Mağarası’nın mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi. Saklı cenneti herkesin görmesi gerektiğini tavsiye eden Şengüloğlu "AK Parti MKYK Üyemiz Cengiz Tokmak, Düzce Milletvekilimiz Ercan Öztürk, Yığılca İlçe Başkanımız Turgut Ilgın, Yığılca Belediye Başkanımız Selami Savaş, İl Genel Meclis Başkanımız Fazlı Koç ve teşkilat üyelerimizle birlikte Yığılca’mızın eşsiz güzelliklerinden Sarıkaya Mağarası’nı ziyaret ettik. Mağara, hem doğal güzelliği hem de jeolojik önemiyle dikkat çekiyor. Bilindiği gibi Batı Karadeniz’in en büyük mağarası olma özelliğini taşıyan Sarıkaya Mağarası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi. Doğal mirasımızı koruyarak turizm potansiyelimizi artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yığılca’mızın bu saklı cennetini herkesin görmesini tavsiye ederiz" dedi.

Yığılca ilçe teşkilatında iftar açtılar

AK Parti MKYK üyesi Cengiz Tokmak, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve teşkilat üyeleri ile birlikte, Yığılca İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldıklarını ve muhtarlarla bir araya geldiklerini belirten Şengüloğlu, "Ramazan ayının manevi atmosferinde, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Misafirperver vatandaşlarımıza teşekkür ederiz

İl Başkanı Hasan Şengüloğlu iftarın ardından ilçe halkı ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı. Şengüloğlu "MKYK Üyemiz Cengiz Tokmak ile birlikte, Yığılca ilçemizde gerçekleştirdiğimiz iftarın ardından kıymetli büyüklerimizle çay sohbetinde buluştuk. Bu samimi ortamda, ilçemizin geleceğine dair fikir alışverişinde bulunarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Misafirperverlikleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.