Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ: 12 Eylül Darbesi’nin antidemokratik mirası ile şekillenen mevcut anayasa, millet iradesini gölgeleyen, değişen dünya şartlarıyla ve toplumsal taleplerle örtüşmeyen bir yapıdadır" dedi.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren öncülüğünde gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 45 yıl geçti. Türkiye’de sağ ve sol görüş ayrılıklarının en yoğun şekilde yaşandığı dönemde özellikle genç kuşak ağır şiddet ve işkencelere maruz kaldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, 12 Eylül Darbesi’nin mevcut anayasa ve millet iradesini yok sayan bir darbe olduğunu belirtti. Âlâ, AK Parti’nin milletin iradesini esas alan, hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir anayasa için çalışmalar planladıklarını de sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"12 Eylül Darbesi’nin antidemokratik mirası ile şekillenen mevcut anayasa, millet iradesini gölgeleyen, değişen dünya şartlarıyla ve toplumsal taleplerle örtüşmeyen bir yapıdadır. Bu anayasa ile Türkiye, 21’inci yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayamaz; Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçiremez. Bu nedenle; özgürlükleri önceleyen, katılımcılığı esas alan, sivil ve demokratik bir anayasa yapmak artık ertelenemez bir sorumluluktur. Yeni anayasa, ortak geleceğimizin teminatı olacaktır. AK Parti olarak, bu sürecin kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı, ayrıştırıcı değil birleştirici, yasakçı değil özgürlükçü bir anlayışla yürütülmesini savunuyoruz. Amacımız; tüm toplumsal kesimleri kapsayan, milletin değerleriyle barışık bir anayasa ortaya koymaktır. Milletin iradesini esas alan, hak ve özgürlükleri güvence altına alan, hukuk devletini güçlendiren yeni ve sivil bir anayasa için irademiz tamdır. Türkiye Yüzyılı ancak milletin yazacağı yeni anayasa ile inşa edilebilir."