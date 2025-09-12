Gaziantep’te terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyesi 2 şahıs, jandarmanın şafak operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep’te, İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, yasadışı yollarla ülkeye geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen M.A.A. ve I.F.A. isimli yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs, Şahinbey ve Oğuzeli ilçesinde tespit edilen adreslere şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan DEAŞ üyesi şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.