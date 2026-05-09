AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vefa Buluşması' programı, Teşkilat Başkan Yardımcısı Uğur Aydemir ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Geçmiş dönem il başkanları, il yönetim ve yürütme kurulu üyeleri bir araya geldiği program, kahvaltı yapılması ile başladı.

AK Parti Eskişehir teşkilatının dünü ve bugününü aynı masada buluşturan 'Vefa Buluşması', Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Uğur Aydemir ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşirken; kuruluşundan bu yana davaya emek veren isimlerin bir araya geldiği organizasyonda, 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda birlik, beraberlik ve istişare mesajları verildi.

'Bizim hareketimiz bir vefa hareketidir'

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, AK Parti'nin sadece bir siyasi yapı olmadığını vurguladı. Albayrak, 'AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Vefa Buluşması programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim hareketimiz sadece siyasi bir yapı değil, her şeyden önce bir vefa hareketidir. Bugün bu masanın etrafındaki bu birliktelik; kardeşliğimizin ve sarsılmaz bağlarımızın en büyük nişanesidir. Bu vesileyle ilk günden bugüne davamıza omuz vermiş, emek vermiş ancak bugün aramızda bulunmayan, ebediyete irtihal eden tüm yol arkadaşlarımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Rabbim mekânlarını cennet eylesin. Kıymetli dava arkadaşlarım; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefimize yürürken sizlerin birikimi, tecrübesi ve sönmeyen heyecanı bizlere her zaman güç veriyor. Bu davaya Eskişehir'de emek göstererek omuz veren siz değerli kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.' dedi.

'Sizleri dinlemeye ve istişare etmeye geldik'

Teşkilat Başkan Yardımcısı Uğur Aydemir ve Genel Merkez Vefa Birim Başkanı Ahmet Tan ise yaptıkları ortak değerlendirmede, buluşmanın asıl amacının istişare olduğunu belirtti. Aydemir ve Tan, 'Genel Başkanımızdan almış olduğumuz talimat doğrultusunda sizleri dinlemeye ve istişare etmeye geldik. İlimizle veya ülkemizle alakalı sosyal, siyasal ve ekonomik anlamdaki görüş ve düşüncelerinizi genel merkeze yansıtmak amacıyla bu toplantıları tertip ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımıza altı elle sarılmalıyız'

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise konuşmasında 23 yıllık sürece dikkat çekerek, teşkilat mensuplarına sorumluluk çağrısında bulundu. Hatipoğlu, 'BBiz AK Parti olarak 23 yıldır bir hikaye yazdık, bir destan yazdık. Ancak bu destanın içinde olan, yıllardır teşkilatların içinde çalışan arkadaşlarımızın seçim dönemine girdiğimiz, seçim çalışmalarına yakın dönemde başlayacağımız bu dönemde partimize sahip çıkmasıdır. Dindar-muhafazakar tüm yurttaşlarımızın hep hayıflandığı, sıkıntı yaşadığı ve hem ailelerinde hem kendilerinde hem işlerinde sıkıntı yaşadığı tüm olayları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vasıtasıyla aştılar. Hepimiz aştık. Bugün Ayasofya'nın ibadete asıl açılması bile şartsız koşulsuz Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için yeterli bir sebeptir. Bunun dışında dindar-muhafazakar kesimi temsil ettiğimiz milliyetçi vatandaşlarımızın ne istedi de bugüne kadar gerçekleşmedi? Hepsi gerçekleşti. TOKİ vasıtasıyla milyonlarca vatandaşımız ev sahibi oldu. Anadolu'da 'Anadolu Aslanları' dediğimiz iş adamlarımız, esnaflarımız bir özgüven buldu ve İstanbul'daki 'Beyaz Türklerin' hegemonyasını kırdı; bizim Anadolu Aslanları da büyüdüler, geliştiler, yatırımlarını yaptılar ve o ayrımcılık ortadan kalktı. İnsan hakları konusunda, kadın hakları konusunda, eğitim, başörtüsü; bütün problemler sona erdi. Ancak bizde de biraz şımarıklık var; hem teşkilatlarımızda geçmişte çalışan arkadaşlarda hem mevcut çalışan arkadaşlarda. Bir silkinip nereden nereye geldiğimizi ve neleri kazandığımızı, ülkemizin içinde yaşayan vatandaşların nelerden şikayet ettiğini, bu şikayetlerin ortadan kalktığını hafızalarını geriye dönerek yoklayarak bir kez daha dikkat etmesi gerekiyor. Bu doğrultuda partimize ve Cumhurbaşkanımıza iki elle değil, dört elle değil, altı elle sarılıp önümüzdeki dönemde tekrar iktidarda devam etmesini sağlayacak çalışmaları eksiksiz şekilde yapmamız gerekiyor. Bu doğrultuda Eskişehir teşkilatlarına da Eskişehir'de bugüne kadar teşkilatlarda yer almış tüm hemşehrilerimize de büyük görevler düşmektedir. Bu doğrultuda lütfen sorumluluğumuzu bilelim; sorumluluğumuzu ve kazanımlarımızı kaybetmemek için bu doğrultuda hızlı, etkin ve samimi çalışmalarımıza devam edelim. Bugün görüyorsunuz; yukarımızda Ukrayna'da, aşağımızda İran'da yaklaşık 25-30 ülke bu savaşlardan etkilendi. Tek etkilenmeyen bir güven adası olarak Türkiye kaldı. Bu da Cumhurbaşkanımızın ve ekibinin dengeli dış politikası ve tecrübesine dayanmaktadır. Biz bu değerimizin kıymetini bilelim ve bu doğrultuda başkanlarımızın ve idarecilerimizin yönlendirmeleri doğrultusunda çalışmalara devam edelim' şeklinde konuştu.

Program, teşkilat üyelerinin görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.