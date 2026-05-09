Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Eskişehir Barosu Başkanı Av. Barış Günaydın tarafından 'Yaz Stajı İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Protokol, hukuk eğitiminin uygulama boyutunu güçlendirmek ve öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda yürütülecek yaz stajı programı çerçevesinde öğrencilerin adliye, hukuk büroları ve kurum ortamlarında uygulamalı eğitim almaları amaçlanıyor. İş birliği ile hukuk fakültesi öğrencilerinin teorik bilgi birikimlerini uygulama alanına taşıyarak mesleki deneyim kazanmaları, avukatlık mesleğinin etik ve teknik yönlerini yakından tanımaları ve uygulama becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Ayrıca üniversite ile meslek kuruluşları arasındaki akademik ve mesleki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülecek programın, öğrencilerin meslek hayatına hazırlanmalarında önemli katkılar sunması bekleniyor.