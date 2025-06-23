AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın koordinesinde Söğüt İlçe Başkanlığı’nda haftalık yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın yanı sıra Söğüt İlçe Başkanı Av. Mustafa Büyükgüner, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve bazı mahalle temsilcileri katıldı. Teşkilat çalışmaları, yerel gündem ve yaklaşan seçim süreci başta olmak üzere birçok başlıkta istişarelerde bulunulan toplantıda, teşkilatın saha performansı değerlendirildi ve önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası belirlendi.

"AK Parti teşkilatları olarak her daim sahadayız"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilatın birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bu akşam Söğüt İlçe Başkanlığımızın haftalık yönetim kurulu toplantısına katılarak teşkilat çalışmalarımıza dair önemli değerlendirmelerde bulunduk. AK Parti teşkilatları olarak her daim sahadayız, her daim milletimizin hizmetindeyiz. Gayretleri ve özverileriyle bu davaya katkı sunan tüm yönetim kurulu üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Av. Mustafa Büyükgüner ise yaptığı değerlendirmede, "İl Başkanımızın katılımı bizleri onurlandırdı. Teşkilat olarak uyum içinde çalışıyor, vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde oluyoruz. Yerelde güçlü bir AK Parti için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.