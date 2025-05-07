AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, "41 yıl Ankara’ya cenaze işlerinde yetebilecek kadar bardak alınmış. Günde 3 bin bardaktan hesap ediyoruz. Bu bardaktan 45 milyon taneyi yan yana koyduğunuz zaman değerli basın mensupları Ankara’daki Sayın Mahsur Yavaş’ın süper lüks evinden Londra’daki kızının süper lüks evine kadar bardakları yan yana dizerek bir yol istikameti demek" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin alımlarına dikkat çekti. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’nın 159 milyon TL’lik bir ihale yaptığını hatırlatarak, "İhalenin süresi 45 gün ve 60 gün içerisinde de paralarının ödeneceği bir ihale yapıyorlar. Bu ihalenin içerisinde çeşitle ayrı ayrı kalemler var. Tabii biz bu kalemleri incelerken bazı kalemler özellikle çok dikkatimizi çekti. Örnek vermek gerekirse bardak konusu. Şimdi 15 bin tane koli bardak satın alınıyor. Her bir kolinin içerisinde 3 bin tane bardak var. Toplamda 45 milyon adet bardak alınıyor. O yüzden bugün Sayın Mansur Yavaş’ın bir mankeni buraya getirdik ve üstüne bardaklar koyduk. Özellikle kamuoyunun dikkatini çekmek açısından. 45 milyon tane bardağın ne olduğunu size öncelikle anlatmam gerekiyor. Bu 25 tane tır malzeme, 45 gün içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Öncelikle olarak bunların nerelerde olduğunu, hangi depolarda olduğunu sormak istiyorum. 45 milyon tane bardak konusunda bir araştırma yaptık. Bugün Ankara’da biliyorsunuz vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyorlar. Ve onların biliyorsunuz ki işlemleri gerçekleşiyor, defin işlemleri. Günlük ortalama 5 bin civarında vatandaşımız buradaki bu cenaze törenlerine katılıyor. Taziyelere değil, cenaze törenlerine" ifadelerini kullandı.

Gökçek, şöyle konuştu:

"Günlük gelen 5 bin tane vatandaşımızın 3 bin tanesi çay içsin. 159 milyon TL’lik vurgunun detaylarını şimdi göreceksiniz. 41 yıl Ankara’ya cenaze işlerinde yetebilecek kadar bardak alınmış. 41 sene. Günde 3 bin bardaktan hesap ediyoruz. Tabii bunu başka bir şekilde daha size izah etmek istiyorum. 8.6 santim büyüklüğünde bir bardak. Bu bardaktan 45 milyon taneyi yan yana koyduğunuz zaman değerli basın mensupları Ankara’daki Sayın Mahsur Yavaş’ın süper lüks evinden Londra’daki kızının süper lüks evine kadar bardakları yan yana dizerek bir yol istikameti demek. Üstüne de zannediyorum 200, 300 kilometre kadar da fazlalık alıyor. Onu da söylemeden geçebileceğim. Bununla ilgili de bir haritayı da sizlere getirdim. Ankara Londra arası mesafe kat edilebilecek kadar arka arkaya dizildiği zaman uzunluğu olan bardak alınmış. Şimdi tabii bu bardaklar alındıktan sonra ben arkadaşlara dedim ki arkadaşlar Sayın Mahsur Yavaş’a haksızlık etmeyelim. Belki bu bardaklar başka yerlerde de kullanılmış olabilir. Normal şartlarda hangi birim bardak alıyorsa orada kullanılır ama dedim ki başka yerlerde de kullanılmış olabilirim. Arkadaşlar da ihaleleri inceledik. Sosyal hizmetler Daire Başkanlığı bir ihale yapmış. 2022 Aralık yılında bin yıl bir süre koymuş. Ve toplamda 2 buçuk milyon tane bardak almışlar. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi hala AK Parti döneminden süre gelen biliyorsunuz bir gelenek var. Vatandaşlarımız hayatını kaybettiği zaman taziye çadırları kurulur. Bu taziye çadırlarında da insanlara bardakla ikramlar yapılıyor. Bu ikramlar için ayrı alınmış. Kaç tane alınmış? 2.5 milyon tane daha alınmış. Bence bu rakam gayet normal bir rakam. 2.5 milyon rakam. Sonra dedim ki acaba sadece bir sene mi aldılar? Bunları oralarda mı kullanacaklar derken bir baktım ki değerli basın mensupları yıl 2024 Şubat ayı yine taziyede kullanılmak için 2 buçuk milyon bardak alınmış. Bunların taziyede kullanılacağını nereden biliyoruz? Bakın taziye hizmetlerinde sosyal yardımlar kapsamında dağıtılmak üzere. Yani taziye diye belirtilmiş. Diğer ihalede de aynı şekilde. Bu ihalede de aynı şekilde belirtilmiş."

Gökçek, belediyeye 10 milyon çorba bardağı alındığını kaydederek, "İhalelerin tek tek taneleri var. Ya dedim ki arkadaşlar acaba Belediye’nin çeşitli yerlerinde kullanılmış olabilir mi işte? Ofislerde, şurada, burada vesaire derken bir de o ihaleleri inceledim. Arkadaşlarımla. 12 milyon tane de orada bardak almışlar. Yani 45 milyon tane alınan bardağın içerisinde bu rakamlar yok. Peki. O zaman Sayın Mansur Yavaş’a şu soruyu sormak istiyorum. Mezarlıklar Aile Başkanlığı, Şahin Bey’in olarak aldığı 45 milyon tane bardak taziye evlerinde kullanılmadıysa çorba dağıtımında kullanılmadıysa diğer birimlerde kullanılmadıysa 45 milyon adet bardak nerededir? Ankara’dan Londra’ya kadar yol olabilecek bir bardak nerededir? Sonra dedik ki bu 159 milyon TL’lik ihalenin içerisinde başka kalemler de var. Dedik ki bu kalemleri de inceleyelim. Bir baktık ki bir de çöp poşeti almışlar. Yani Sayın Mansur Yavaş elinde tutan çöp o çöp poşeti. Bakalım dedik. Bunun için de 200 bin kilo çöp poşeti almış. Yani 200 bin kilo ne demek? 200 ton demek. Bu da ihaledeki şartnameye göre ortalama 2 milyon adet çöp torbasına eşit geliyor. Ve bunu sadece ama sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarında kullanmak üzere alıyor. Bakın bunu parklarda, bahçelerde veya diğer birimlerde değil, sadece mezarlıklarda kullanmak için 2 milyon adet" şeklinde konuştu.