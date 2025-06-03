AK Parti, genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam’da kamp gerçekleştirecek.
AK Parti, 11 Temmuz’da Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde kampa giriyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kampa girmeye hazırlanıyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, genel merkez yöneticileri ve milletvekillerinin katılacağı AK Parti kampı 11-13 Temmuz tarihleri arasında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek. Kampa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
Kaynak: İHA