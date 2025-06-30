Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde (TOGÜ) düzenlenen "Aile Oryantiringi" etkinliği, ailelerin birlikte spor yaparak keyifli vakit geçirmesine ve bağlarını güçlendirmesine katkı sağladı.

TOGÜ, ailelerin birlikte vakit geçirmesini teşvik eden anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Spor Bilimleri Fakültesi ile Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Aile Oryantiringi - Birlikte Keşfet, Birlikte Güçlen" temalı etkinlik, üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nun ön bahçesinde coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Ağaoğlu, akademisyenler, üniversite personelleri, aileler ve çok sayıda çocuk katıldı. Katılımcılar, doğayla iç içe bir ortamda hem spor yaptı hem de keyifli zaman geçirdi. Etkinlik, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Betül Çam ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim görevlisi Ayşe Filiz Ünser’in rehberliğinde gerçekleştirildi. Oryantiring parkurunda aileler ve çocuklar birlikte hareket ederek belirlenen hedef noktalarındaki işaretleri bulmaya çalıştı. Bu süreçte ekip çalışması, iletişim ve strateji geliştirme gibi becerilerin de pekiştirilmesi hedeflendi. "Birlikte Keşfet, Birlikte Güçlen" sloganı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlik; aile içi bağların güçlenmesine, çocukların sosyal-duygusal gelişimlerine katkı sağlanmasına ve sporun bir yaşam biçimi olarak benimsenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli sürprizler ve katılım belgeleri takdim edilirken, veliler etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.