Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Sosyal Destek Programı çerçevesinde, sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik hane ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların kamu hizmetlerinden etkin şekilde yararlanabilmesi amacıyla rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren program kapsamında, sadece ihtiyaç sahibi haneler değil, toplumun tüm kesimleri ziyaret ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kıymetli emanetlerimiz olan şehit ailelerimiz ve gazilerimize yönelik ziyaretler gerçekleştirdik. Aziz şehitlerimizin fedakârlığını asla unutmayacak, kıymetli ailelerine daima minnettar olacağız" ifadelerini kullandı.