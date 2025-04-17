Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçe Müftülüğü personeline ’Aile İçi İletişim Yöntemleri’ eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, ailenin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi ve aile hayatının huzurlu bir şekilde devamının sağlanması amacıyla müdürlükte görevli uzman personel tarafından tarafından ’Aile İçi İletişim Yöntemleri’ eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime, Tepebaşı İlçe Müftülüğü personeli katılım sağladı.