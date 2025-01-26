Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Otizm Aile Danışma Merkezinde, otizm spektrum bozukluğu tanılı 0-72 ay aralığındaki bireylere yönelik verilen özel eğitim dersleri devam ediyor.

Otizm Aile Danışma Merkezinde özel eğitim dersleri kapsamında kanıta dayalı bir yöntem olan ’Uygulamalı Davranış Analizi’ metodolojisi kullanılıyor. Bu yöntem ile kazandırılmak ya da azaltılmak istenen davranışlar gözlemlenerek kaydediliyor. Özel eğitim dersleri alan çocuklar aynı zamanda psikolojik danışmanlık ve gelişim değerlendirmesi, duyu bütünleme terapisi, grup eğitimi ve bahçe aktiviteleri hizmetlerinden de faydalanabiliyor. Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireyler özel eğitim derslerinden haftalık 2 ders olacak şekilde ücretsiz şekilde faydalanıyor.

Otizm Aile Danışma Merkezine kayıtlı bireyler bu hizmetten şimdiye kadar 3 bin 500 seans faydalandı. Merkezden yararlanıp gelişim gösteren çocuklardan biri de Asel Deniz Şengüç. Asel, bugüne kadar 46 seans özel eğitim,12 seans duyu bütünleme, 8 seans grup eğitimi aldı. Yapılan çalışmalar ile Asel’in ince motor, sıra alma, konuşmayı planlama ile bir konu üzerinde sohbet edebilme gibi becerilerinde artış, problem davranışlarında ise azalma gözlemlendi.

“Doğru eğitimle çocukların çok güzel yere geleceğine inanıyoruz”

Otizm Aile Danışma Merkezinde Özel Eğitim Öğretmeni Aysu Sönmez, çocuklarla ABA (AppliedBehavior Analysis) yöntemiyle masa başında çalıştıklarını anlatarak, “Buradaki amacımız çocuklarımızı hayata kazandırabilmek, onlara sorumluluk verebilmek ve okula hazırlamak. Kaynaştırma olarak okullara gitmelerini istiyoruz. Burada 2,5 yaşında da çocuğumuz var, 6 yaşında da çocuğumuz var. Her zaman çocuklarımızın destekçisiyiz. Doğru eğitimle çocukların çok güzel yerlere geleceğine inanıyoruz. Otizm çok hassas bir konu. O yüzden çok doğru eğitime ihtiyaç duyuluyor ve bu konuda bizim kurumumuz gerçekten çok doğru adımlar atıyor. Bu çocuklara destek olabilmek için her zaman kapımız açık” dedi.

“Bu merkezi herkesin duyması gerekiyor”

Velilerden Hicran Yazıcıtunç, 4 yaşındaki kızı Asel Deniz’e atipik otizm teşhisi konulduğunu ve çok erken fark ettiklerini anlattı. Büyükşehir Otizm Aile Danışma Merkezinden çok destek aldıklarını ifade eden Yazıcıtunç, “Rapor aldıktan sonra özel eğitimlere başladık. Büyükşehir Belediyesinin böyle bir kurumu olduğunu, buradan faydalanabileceğimi öğrendim. Buradaki arkadaşlar çok yardımcı oldular. Bilge öğretmenim gerçekten çocuklarla birebir ilgileniyor ve bu işi gerçekten severek yapıyor. Raporumuz olduğu sürece ben kızımın burada olmasını istiyorum. Şu andaki yaş grubu çok kritik bir zaman. Biraz daha burada onlarla ilerlemek istiyorum. Bu merkezi herkesin duyması gerekiyor” diye konuştu.

Yazıcıtunç, kızı Asel’in özel eğitim dersleriyle çok ilerleme kaydettiğini anlatarak, “Asel’in birebirde değil ama ekip içinde sıkıntısı vardı. Grup içi kaynaşmasında bu merkezin çok faydası oldu. Aysu hoca ile birlikte ince motor becerileri ilerledi. Dışarıda ücretler çok yüksek. Gerçekten bu konuda Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Hangi aktivitede boşluk varsa bizi bilgilendiriyorlar. Hepimizi tek tek arıyorlar. Bütün öğrencilerin arkasındalar ve eksiğimizi bize söylüyorlar” ifadelerini kullandı.