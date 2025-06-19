Bitlis’in Ahlat ilçesinde vatandaşlara Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) kapsamında eğitimler veriliyor.

Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı" kapsamında "Koruyan Sağlık" modeliyle sağlıklı yaşam eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri vererek sağlıklı toplumun oluşmasını amaçlayan programda bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyini artırarak, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için ‘Sağlıklı Hayat İçin SAHA’dayız’ sloganı ile Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi Sağlık Bakanlığı tarafından başlatıldı. Bu proje ile sağlık konularında bilinçlenme, daha sağlıklı bir yaşam sürdürme ve sağlıklı yaş alma hedefleniyor. Eğitim süresince katılımcıların kronik hastalıklar açısından yaşam tarzı değişikliklerine yönelik danışmanlık hizmetleri veriliyor, kanser taramaları yapılıyor, bağımlılık ile mücadele konusunda farkındalıkları artırılıyor ve gerekli görüldüğünde destek sağlanarak kaçırılmış fırsatlar değerlendiriliyor ve aile hekimliği sisteminin desteklenerek güçlendirilmesi sağlanıyor.

Proje kapsamında Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğünde her ay en az 20 kişilik gruplara eğitim veriliyor. Eğitimi alan vatandaşlar sağlık elçisi olarak değerlendirilip çevrelerine de bu konuları anlatmaları için teşvik ediliyor.